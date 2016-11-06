Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Türkiye genelinde ilk olarak İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş gözaltına alındı. Ayrıca örgüte bağlı Bank Asya hakkında ilk soruşturma da Bursa'da başlatıldı. Örgütün arama yapılan ve yeni mütevelli heyeti atanarak el konulan ilk üniversitesi de Bursa Orhangazi Üniversitesi olmuştu.

Eski vali ve eski emniyet müdürü tutuklandı

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında eski Bursa Valisi Şahabettin Harbut, eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ile eski Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam da tutuklananlar arasında yer aldı. Harput'un, cezaevindeki üst aramasında boynunda asılı beze sarılı, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in el yazısıyla Arapça yazıldığı iddia edilen "Allah seni kötülüklerden korusun. Sağlık, sıhhatli ve işlerinde başarılara muvaffak eylesin. Allah her zaman yanınızda. Kıtmirim" notu bulunmuştu.

Bin 514 kişi hakkında 860 soruşturma

Öte yandan Bursa'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen bin 514 kişi hakkında 860 soruşturma açıldı. Soruşturmalarda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan örgüt üyeleri, hakim ve savcılar ile asker ve polisler görevlerinden ihraç edilmiş, örgüte finansal ve insan desteği sağladığı tespit edilen çok sayıda vakıf, üniversite, dershane, özel okul gibi kuruluşa el konmuş, örgüt yapılanmasına ait önemli bilgi ve belge ele geçirilmişti.

Ahmet Faruk Çabuk