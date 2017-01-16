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Bursa'da 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 26 bin 149 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bursada 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

16 Ocak 2017 11:07

Karacabey'e kaçak sigara getirildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mamuriyet Mahallesi Panayır Caddesi üzerinde bir dükkana operasyon düzenledi. F.A.'ya ait işyerinde arama yapan ekipler, bin 116 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şahsa ait başka kaçak sigaraların da bulunduğu istihbaratını alan polis ekipleri, Karacabey'in Taşlık Mahallesi'nde depo olarak kullanılan M.Y.'ye ait eve de baskın yaptı. Burada yapılan aramada ise 25 bin 33 paket kaçak sigara bulundu.
Toplam 26 bin 149 paket kaçak sigaraya el konulurken, F.A. ve M.Y. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Yasin Keskin
 


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