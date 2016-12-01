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"Bursa'da 3 yıldır yangın denetimi yapılmıyor"

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle gözler yurt ve hastanelere çevrilirken, Makina Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Mart, Bursa’da 3 yıldır yangın denetimi yapılmadığını ileri sürdü.

&quot;Bursada 3 yıldır yangın denetimi yapılmıyor&quot;

01 Aralık 2016 18:24

Bursa Valiliği tarafından oluşturulan heyetle 2003 yılında ‘binaların yangından korunması yönetmeliği’ne göre denetimler yapıldığını belirten Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, en son 28 Mart 2013 tarihine kadar 10 yıllık süreçte gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen eksikliklerin hiçbir şekilde giderilmediğini iddia ederek, “Adana'da çıkan yangın ihmaller zincirinin ve denetimsizliğin bir sonucu olduğu ortadadır. Bu, düpedüz insan hayatını hiçe sayan kuralsızlığın sonucudur. Başta eğitim ve ilişkili binalar olmak üzere kamusal yapılarda yangın önlemlerini almak ve sürekli kılmak için daha kaç yangının olması ve kaç canımızın kaybedilmesi gerekecektir? Bu noktada belirtmek isteriz ki, Türkiye’deki binalarda yangına karşı alınacak tedbirler yönetmelikle düzenlenmiştir. Ancak bu denetimlerin neredeyse hiç yapılmadığı görülmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, söz konusu sistemlerin gerekli olan periyodik kontrol ve testlerinin takibinin, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılarak yıllık denetimleri tabi tutulması gerekir” diye konuştu.

Bursa'da 2003 yılında Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyeti oluşturulmasında katkıları bulunduğunu ifade eden Mart, “En son 28 Mart 2013 tarihine kadar 10 yıllık süreçte yapılan yangın denetimlerinde hastaneler, öğrenci yurtları, okullar, tarihi yapılar, oteller, dershaneler, huzurevleri, alışveriş merkezleri gibi yerler denetlendi. Ama Bursa'da öğrenci yurtlarında yapılan denetimlerde, tıpkı Adana'daki yurt yangınında olduğu gibi, yangın merdiveni çıkış kapılarının kilitli olduğu, yangın algılama sistemlerinin çoğunda olmadığı, olanların da çalışır halde olmadığı, zeminlerin kolay yanıcı ve yoğun zehirli gaz çıkışına sebep olan malzemelerle kaplı olduğu, yangın merdiveninin kolay yanıcı malzemelerin deposu gibi kullanıldığı, elektrik tesisatlarının uygun olmadığı gözlendi ve rapor edildi. Ama hazırlanan raporlar sonucu herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, bu eksikliklerinin giderilmesi için ne gibi çalışmaların yapıldığı tarafımızca bilinmemektedir. Bakanlığın talebiyle süre verilmek üzere üçüncü kez denetlenen özel hastanelere ne gibi yaptırımlar uygulanacağı da tarafımızdan bilinmemektedir” dedi.

Abdullah Çibir 

Etiketler: bursa, Makina Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Mart


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