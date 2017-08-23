Bursa'da 3400 FETÖ'cüye operasyon: 1685 kişi tutuklandı

Bursa'dan Adana'ya atanan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bursa'da 3 bin 400 FETÖ üyesi hakkında işlem yapıldığını 1685 kişinin tutuklandığını belirterek, "2,5 yıllık görev süremizde son 15 yılın en büyük terör ve uyuşturucu operasyonları yapıldı. PKK ve FETÖ ile ciddi mücadele ettik. 250 PKK mensubu tutuklandı. Uyuşturucu ve terör konusunda girilmedik mahalle ve sokak bırakmadık. FETÖ'nün mahrem polis ve askeri yapılanması konusunda büyük ve önemli mesafeler aldık. Operasyonlar devam edecek. Bursa'daki görev süremizde Çocuk Şube Müdürlüğü çalışmalarıyla yılın ödülünü aldı. Büyük otomotiv fabrikalarında da iş dünyasının gezi olaylarını engelledik. Tedbir almasaydık büyük otomotiv fabrikaları yatırımlarını yurt dışına taşıyacaktı. Sadece 15 gündeki otomotiv sektörünün zararı 500 milyon doları buldu" dedi.

Kültürpark'taki polis evinde basın mensuplarıyla vedalaşan Selami Yıldız, Bursa gibi milletimizin kadim bir şehrine Osmanlı'nın ilk başkentine 2,5 yıl hizmet etme şerefine nail olduğu için kendisini mutlu hissettiğini ifade ederek, "Şimdi daha stratejik bir şehre görevlendirildim. Bu bir takdir ve tercih meselesidir. Gittiğimiz yer de Bursa kadar önemli. Motivasyonumuz çok iyi. Huzurlu ve alnımız açık bir şekilde görevi devrediyorum. Bakanımıza, devlet büyüklerimize ve Bursa halkına müteşekkirim. Bursa ile bağımız kopmayacak. Bursa'dan ayrılmanın burukluğunu yaşıyorum. Adana'da da şerefli bir görev yapacağız. Kamu hizmetini şerefini nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum" diye konuştu

"17-25 Aralık'ta darbeyi engelleyen bürokrat olma şerefini yaşıyorum"

17-25 Aralık darbe girişiminde İstanbul'da görev yaptığını ve o dönemde az sayıda bürokratla FETÖ'cülerin karşısında kamu hizmetini yapma şerefine kavuştuğunu hatırlatan Selami Yıldız, "18 Aralık'ta vekaleten İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevi devraldım. FETÖcülerin hain darbe girişimi o dönemde birkaç bürokratla engellendi. O zaman ve sonrasında soruşturmalardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım. Bu çocuklarıma bırakacağım en büyük miras oldu. Fetöcü faşistlerin rejim değişikliğine çok şükür birkaç bürokratla izin vermedik. 15 Temmuz'da da milletimizin iradesiyle hain darbe girişimine de dur denildi. 15 Temmuz'da 700 kilometre uzaktaydım. Ama eşim ve çocuklarımla vedalaşarak Bursa'ya doğru yola çıkarak, telefonla talimatları vererek ekibimi yönlendirdim. Darbecilerden ilk ele geçen cuntacıların listesini anında Ankara'ya ilettik. O gece Jandarma Bölge Komutanımız da bu konuda büyük katkı sağladı ve ilk andan itibaren darbenin karşısında yer aldığını ifade ederek destek verdi. Ben arkadaşlarıma üç talimat verdim. Uzun namlulu silahlarla kamu binalarının konunması, askeri araçların dışarı çıkarılmaması ve muhtemel bir harekette bulunacakların gözaltına alınması talimatını verdim. Nihayetinde Bursa'da ele geçen belgeler darbenin çözülmesinde çok büyük rol oynadı" dedi.

"Fetö'den 500 polis uzaklaştırıldı"

Bursa'da geçen yıl canlı bomba saldırısının alınan polisiye tedbirlerle önlendiğini hatırlatan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Çok ciddi istihbari çalışmalarla tedbirlerimizi arttırmıştık. Türbelerde, terminallerdeki xray cihazlarını gördüğünüzde, sokaklarda, cami avlusu, çarşılar ve AVM'lerde polisi görünce korkmayın. Bunların hepsi vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile ilgili. Alınan duyumların değerlendirilmesi sonucu tedbirleri arttırdık. Bunun sonucunda da Ulucami ve Çarşı Bölgesi'ndeki canlı bomba polisi karşısında görünce kendisini patlattı. Çok şükür can kaybı olmadan olayı atlattık. Çok ciddi kazanımlar elde ettik. Görev süremizde emniyet teşkilatına 300 yeni araç kazandırdık. FETÖ soruşturmaları dolayısıyla 500 polis uzaklaştırıldı. Ancak tüm teşkilat mensubu arkadaşlarım normalinden çok daha fazla çalışarak bu açığı ve eksiği kapatmaya çalıştılar. Onlara ve ailelerine bu zorlu süreçte devletin ve milletin hizmetinde daha fazla çalıştıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

İş dünyasında yeni bir gezi kalkışmasını önledik

Bursa'nın dünyadaki yaşanabilir şehirler sıralamasına ve güven endeksine göre son 3 yılda Türkiye çapında birinci olduğunu, dünya çapında 48.sıradan 21.sıraya yükseldiğini hatırlatan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bursa, Kopenhag'ın bile önünde yer aldı. Bursa'yı güvenli ve huzurlu bir şehir yapmak için gece gündüz çalıştık. Uyuşturucu konusunda da çoğu zaman tüm mesai arkadaşlarımla tebdili kıyafet ile sokaklardaydık. Biz çocukların o bataklıktan kurtulması için annelere söz vermiştik. Bu sözü de tuttuğumuzu düşünüyorum. Çünkü ele geçen uyuşturucular ve bir çok mahallede yaptığımız operasyonlar bunun en güzel sonucu" diye konuştu.

Terör örgütlerinin, sosyal medya ve aşırı siyasi grupları kullanarak geçen yıl Bursa'da otomotiv sanayisinde iş dünyasının gezi kalkışmasını planladıklarını hatırlatan Selami Yıldız, "Otomobil fabrikalarında binlerce işçiyi kışkırtmak isteyen bu terör grupları yeni bir gezi olayını hazırlamak istediler. 15 gün boyunca bu süreci iyi yönettik. Bursa sanayisi sıkıntıya girerse, ülke sanayisi sıkıntıya girecekti. Terör grupları Görükle'de bir ev kiralamışlar, yanlarında bol miktarda para, sosyal medyayı kullanarak işçileri sokağa dökmek istediler. Fabrikalar 15 gün çalışmadı. Bu sürede şehir ekonomisine 500 milyon dolar zarar verdiler. Otomobil fabrikasının üst düzey yetkilileri, neredeyse yatırımlarını başka ülkeye taşımaya niyetlendiler. Provokasyona izin vermedik ve valimizin de desteğiyle süreci iyi bir şekilde yürüterek tüm otoriteleri harekete geçirdik. Bu terör gruplarına da operasyon yaptık ve etkisiz hale getirdik. Milli sanayi kazandı.İş dünyasındaki yeni gezi olayı burada devreye giremedi. Türkiye kazandı" diye konuştu.

Serkan Akkuş