Olay, dün gece Karacabey ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık yapmak için gelen iki şahıs, bilgisayar firmasının önünde kısa süre etrafı kolaçan etti. Daha sonra bir kişi etrafı gözetlerken, diğeri ise elindeki tornavida ile zorladığı kapıyı açtı. Ellerini kollarını sallayarak içeri giren 2 hırsız, yaklaşık 5 bin lira değerindeki 3 adet laptop, 1 adet tablet, 5 adet laptop çantası ve bilgisayar malzemesini çalarak kayıplara karıştı.

Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Polis güvenlik kameralarını inceledi.

Hırsızların kameralara yansıyan rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Hırsızların çaldıkları malzemeleri iş yeri sahibine ait kıyafetin içerisine saklayarak kaçtıkları görüldü. Polis zanlıları arıyor.