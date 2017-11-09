Bursa'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama

Gürsu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Gökkuşağı iplik boyahanesinde dün yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Patlama sırasında 37 yaşındaki oğlu Yavuz Demir’i kaybeden fabrika sahibi Şükrü Demir polis tarafından gözaltına alındı. Şükrü Demir, patlamada hayatını kaybeden oğlu Yavuz Demir'in bugün Emirsultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına polis nezaretinde geldi. Kılınan cenaze namazının ardından belli bir süre taziyeleri kabul etmesi için izin verilen Şükrü Demir yeniden polis otomobiline bindirilerek emniyete götürüldü.

Akabinde Şükrü Demir ile iş yerinin İş Güvenliği Uzmanı Tuğba T. tutuklandı.

Mesut Alan - Abdullah Çibir

