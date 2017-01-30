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Bursa'da 6 akademisyen tutuklandı

Bursa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Uludağ Üniversitesinde (UÜ) görevli 8 akademisyenden 6'sı tutuklandı.

Bursada 6 akademisyen tutuklandı

30 Ocak 2017 19:18

FETÖ/PDY'ye üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçlarından 25 Ocak'ta yakalanan 8 akademisyenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan 6 kişi ise tutuklandı. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve terör örgütü liderinin verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak için buraya para yatırdıkları öne sürülen 11 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa, Ankara, Isparta, Konya, İstanbul ve Manisa'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli 25 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. 


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