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Bursa'da 600 bin liralık tarihi eser ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda piyasaya değerinin 600 bin lira olduğu tahmin edilen bin 606 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.


15 Kasım 2016 17:15

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde ikamet eden A.D. (38) ve E.G.'nin (33) Mardin'den getirdikleri tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satacakları bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda piyasa değerinin 600 bin lira olduğu tahmin edilen bin 606 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçen objeler kontrol altına alındı. Olayla alakalı yakalanan 2 kişi ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

Hurşit Topal
 


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