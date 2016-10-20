Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bursa polisi bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda devlet hastanelerinde çalışan 7 doktoru gözaltına aldı. Bursa'daki devlet hastanelerinde FETÖ adına faaliyet gösterdikleri belirlenen F.T., F.M.E., T.Y., F.M.C., O.G., M.E.Ş. ve Y.P. isimli doktorlar, şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Bu doktorların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel belge ve doküman ele geçirilirken, bilgisayar ve harici diskler gibi dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.