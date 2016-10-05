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Bursa’da 9 araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı

Bursa’da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Bursada 9 araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı

05 Ekim 2016 14:29

Kaza, Nilüfer Esentepe kavşağında, Bursa geliş istikametindeki batçığın çıkışında meydana geldi. 32 PE 640 plakalı kamyon ve 16 BTY 46 plakalı kamyonet ile 16 NFS 32, 16 L 2685, 16 SCK 78, 16 BR 622, 16 KEM 11, 16 R 303, 16 CFJ 80 plakalı otomobiller birbirine girdi. Kazada can pazarı yaşanırken, otomobillerin içerisinde sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılıp, 112 ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mudanya yolu geliş istikameti yarım saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım bir süre tali yoldan verildi. 9 kişinin yaralandığı kazayla alakalı polis tahkikat başlattı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden eski haline döndü. 

Yusuf Ali Arslan
BURSA 


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