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Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı

Bursa’da ani hava değişimi çocukları hasta etti. Yeterli imkanlarla hizmet vermeyen Çocuk Hastaneleri'nin acilleri ise dolup taşıyor. Vatandaşlar kaliteli hizmet alamadıklarından yakınırken, yetkililer ise randevu ile bakılması gereken aciliyeti olmayan hastaların acil servis yerine polikliniklerden randevu almasını istediler.

Bursada aciller çocuklarla doldu taştı

30 Aralık 2017 10:57

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Akşam saatlerinde 300-400 kişinin sıra beklediği çocuk hastanesindeki aileler “Bursa’da çocuk hastanesi yetersiz” yorumunu yaptılar.
Bir saatten fazla sıra beklediğini belirten bir vatandaş, “200 kişiden fazla sıra var. Allah hastaları buraya düşürmesin. Hasta olmayıp, hastanelerde hasta olanlar da var. Bu civarda yoğun bir hasta trafiği var. Başka hastanede olmadığı için yoğunluk olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Bir diğer vatandaş ise hastanede 400 kişi sıra olduğunu belirterek, “Bize ne zaman sıra geleceğini bilmiyorum” dedi.

Aynı durumun Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde de yaşanması dikkat çekerken, yetkililer ise acil olmayan başvuruların polikliniklere yapılması gerektiğini, başvuran hastaların büyük kısmının da bu durumda olduğunu ifade ettiler  

Serkan Akkuş

 

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