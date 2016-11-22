Edinilen bilgiye göre Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Yalova yolu üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin sürücüsünü 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin 1 numaralı firari sanığı Adil Öksüz’e benzeten bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, plakası alınan otomobili İstanbul yolu üzerinde takibe aldı. Santral Garaj Caddesi üzerinde durdurulan otomobilin sürücüsünün bir belediyede zabıta memuru olduğu yanındaki kişilerin ise aile fertleri olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsü yoluna devam etti.