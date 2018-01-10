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Bursa'da Ahlak Büro, kumara geçit vermiyor

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonlarla kumara geçit vermiyor.

Bursada Ahlak Büro, kumara geçit vermiyor

10 Ocak 2018 05:34

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa il merkezinde umuma açık bir işletmede yaptıkları denetimde 'tombala' adı verilen kumar oynatıldığını tespit etti. Ekipler yaptıkları şok baskın sonucunda kumar oynatılan yerde, duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı, 1 adet tombala makinesi, 150 adet tombala kartı, 590 adet tombala pulu ele geçirdi. İş yeri sahibine kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten, kumar oynayan 21 kişi için kumar oynamaktan işlem yapıldı.
Ayrıca ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu 2 adet şarj cihazı görünümlü slot makinesi, 1 adet sigaramatik, 1 adet çarkıfelek makinesi ele geçirdi. Ele geçirilen makinelerden bin 200 liraya yakın bozuk para çıktı. 

Etiketler: ahlak bürosu, bursa

 

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