Bursa'da aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

8-9 yaşlarındaki bir kız çocuğuyla birlikte çift görünümünde mağazaya giren iki kişi, küçük kıza tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu aldırıp olay yerinden kaçtı. Kadın şahsın oyaladığı tezgahtar genç cep telefonunun olmadığını fark edip güvenlik kamerası görüntülerini izleyince olay ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesinde Mudanya yolu üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Ünlü kot mağazasına çift görünümünde yanlarında 8-9 yaşlarında bir kız çocuğuyla gelen iki kişiden kadın olanı mağazadaki görevliyi oyalarken erkek şahıs kasa kısmına yöneldi. Tezgahın üzerinden 4 bin liralık cep telefonunu alan zanlı telefonu yanında bulunan kız çocuğuna verip mağazadan ayrıldı. Üzerinde kapüşonlu sweatshirt bulunan kadın da çok geçmeden mağazadan çıktı. Daha sonra tezgah kısmına geçen mağaza görevlisi E.A. telefonun yerinde olmadığını fark etti. Mağaza içerisinde aramasına rağmen bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen E.A., hırsızlık olayını fark edince polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Burak Türker