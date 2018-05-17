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Bursa'da akıl almaz kaza: 1 ölü

Bursa'da arızalanıp emniyet şeridinde bekleme yapan tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde can verdi.

Bursada akıl almaz kaza: 1 ölü

17 Mayıs 2018 15:58

Edinilen bilgiye göre, Kaza saat 14:00 sıralarında Bursa-Ankara-İzmir otoyolu Kestel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 

İddiaya göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden 63 B 1422 plakalı tır Kestel kavşağı yakınlarında arızalanınca sürücüsü Ahmet Ç., emniyet şeridine çekip beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamete seyreden 16 MET 43 plakalı otomobil sürücüsü Caner Sevinç (24) tırı farketmeyip arkadan çarptı. Tırın dorsesi altında kalan otomobil hurdaya dönerken direksiyonda başında sıkışan Sevinç olay yerinde can verdi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri vinç yardımıyla otomobili tırın altından çıkarıp 24 yaşındaki gencin cesedini sıkıştığı yerden kurtardı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Caner Sevinç'in cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.  

Hakan Gönül - Serkan Akkuş

Etiketler: bursa, trafik kazası

 

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