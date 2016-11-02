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Bursa'da at kazası

Bursa'da, otomobilin çarptığı başı boş at telef olurken, çarpan otomobil ise hurdaya döndü.

Bursada at kazası

02 Kasım 2016 09:10

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Derecavuş'tan Yunuseli istikametine seyreden otomobil, yola aniden fırlayan başı boş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, at ise yaralandı. Uzun süre yerde yatan at, daha sonra can verdi. Telef olan at, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırılıp gömüldü. İsmini vermek istemeyen araç sürücüsü ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, başı boş atın sahibinin çıkmadığı öğrenildi. Bölgedeki vatandaşlar, belediyeden başı boş atları toplamasını istedi.  

Etiketler: at kazası, bursa


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