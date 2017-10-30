Bursa'da atıldığı fabrika önünde pompalı tüfekle eylem yaptı

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi İlçesi Yalova Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada çalışan 41 yaşındaki Naci B. işten çıkarıldığı gerekçesiyle saat 15.00 sıralarında fabrika önünde pompalı tüfekle eylem yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini ve müdahale etmek istediğini gören Naci B. 3 kez havaya ateş açtı.

Bölgeye özel harekat timleri ve müzakereci polisler de çağrıldı. Fabrika önünde elinde tüfekle direnişini sürdüren Naci B. çelik yelek giyen sivil giyimli Asayiş Şube Müdürü'nün, "Bize güven, senin mağduriyetini gidereceğiz. Yardımcı olacağız" sözleri üzerine ikna oldu. Polisler Naci B.'yi gözaltına alarak elindeki pompalı tüfeğe el koydu.

Olay sebebiyle 3 şeritli İstanbul Yolu'nun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Gazetecilere konuşan Naci B. "Haksız yere işten çıkardılar. Beni işe almak istemiyorlar. Hakkımı aramak için bunu yaptım" dedi.

Serkan Akkuş - Samet Doğru- Uğur Uslubaş