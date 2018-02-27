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Bursa’da baltalı dehşet

Bursa’da fabrikada temizlikçi olarak çalışan bir kişi, sırtından baltayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Bursada baltalı dehşet

27 Şubat 2018 13:14

Olay, Nilüfer’e bağlı Hasanağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai arkadaşları 51 yaşındaki 1 çocuk babası Süleyman Kıran’ın işe gelmemesi üzerine şüphelendi. Bunun üzerine Kıran’ın evini kontrol eden arkadaşların, şahsın kapının önünde hareketsiz şekilde yattığı gördü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde Kıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kıran’ın cesedinin yanında balta bulundu. Ekipler, baltayla Kıran’ın arkasından kafasına vurulduğu ihtimali üzerinde duruyor. Kıran’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayın zanlısını yakalamak için tahkikat başlattı. 

Ahmet Faruk Çabuk

 

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