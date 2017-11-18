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Bursa'da barajlarda son durum

Bursa'da sonbahar aylarında beklenen yağışlar olmasa da barajlardan gelen haber sevindirdi.

Bursada barajlarda son durum

18 Kasım 2017 23:35

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 67.18, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 20.49 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 43.38 olarak tespit edildi.

Toplam su hacminin 28 milyon 851 bin 711 metreküp olduğu, Bursa'nın içme suyu barajlarından verilen su miktarının 335 bin 797 metreküp olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, hiç su gelmese bile 2018 yılı Haziran ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.

Zafer Peker
 

 

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