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Bursa’da Bengü rüzgarı

Ünlü popçu Bengü, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni’nde hayranlarıyla buluştu.

Bursada Bengü rüzgarı

10 Temmuz 2017 11:42

Bu yıl Orhaneli Belediyesi tarafından 26’ıncısı düzenlenen Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni’nde sahne alan ünlü şarkıcı Bengü, festivale katılan vatandaşları coşturdu. Karagöz Alanı’nda gerçekleştirilen konserde binlerce kişi Bengü’nün eski ve yeni şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Dans ekibi ve sahne performansı ile sevenlerinden alkış alan Bengü, duygulu şarkılarıyla da hayranlarının gönlünü fethetti. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan popçu Bengü, Orhanelililere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Samet Doğru

Etiketler: bengü, bursa, konser


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