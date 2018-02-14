Bursa'da benzin istasyonunda silahlı soygun

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerinde silah olan ve yüzlerinde kar maskesi bulunan 2 kişi, benzin istasyonuna girerek ellerindeki silah ile ateş açtı. Daha sonra kasada bulunan Hasan T.(54) ile Levent K.'nın (22) yanlarına gelen şüpheliler, kasadaki paraları kendilerine vermesini söyleyerek tehdit etti. Kasadaki 5 bin lira nakit parayı alan hırsızlar, Levent K., ile Hasan T.'yi de darp etti. Paraları alan 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

''Silahlı soygun kamerada''

Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elleri silahlı kar maskeli 2 şüphelinin markete girdiği, içecek dolaplarına doğru ateş ettiği, daha sonra kasadaki çalışanları darp ettiği ve paraları çalarak kaçtıkları görüldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede mermi kovanı ve çekirdeğini buldu. Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Serkan Akkuş - Yusuf Ali Arslan