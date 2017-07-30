Bursa’da bıçaklı ve tüfekli kavga: 3 yaralı

İddiaya göre, M.Ş.O. ve T.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 arkadaş birbirine karşılıklı bıçak çekerek kavga etti. Kavgaya dahil olan T.G’nin arkadaşı R.K. olay yerine gelerek “Benim arkadaşımı nasıl vurursunuz” diyerek, M.Ş.O’nun akrabası F.O’ yu pompalı tüfek ile vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri yaralı yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Cengiz Gündüz - Serkan Akkuş

