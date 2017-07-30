Diğer
Kategoriler

Bursa’da bıçaklı ve tüfekli kavga: 3 yaralı

Bursa’da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan bıçaklı ve tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı.

Bursada bıçaklı ve tüfekli kavga: 3 yaralı

30 Temmuz 2017 20:14

İddiaya göre, M.Ş.O. ve T.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 arkadaş birbirine karşılıklı bıçak çekerek kavga etti. Kavgaya dahil olan T.G’nin arkadaşı R.K. olay yerine gelerek “Benim arkadaşımı nasıl vurursunuz” diyerek, M.Ş.O’nun akrabası F.O’ yu pompalı tüfek ile vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri yaralı yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Cengiz Gündüz - Serkan Akkuş
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!