Edinilen bilgiye göre: Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İstanbul’dan Bursa’ya çok sayıda sahte alkollü içkinin getirildiğine dair bilgi aldı. Yıldırım İlçesi Fidyekızık Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini G.B (52) isimli şahsın yaptığı iş yerinde savcılıktan alınan izinle arama gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde 155 bin lira değerinde, bin 561 şişe votka, 29 şişe cin olmak üzere toplam bin 590 şişe sahte içki ele geçirildi. Yakalanan içkiler imha edilmek üzere el konulurken, G.B ise adli makamlara sevk edildi.