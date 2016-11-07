Olay, saat 13.00 sıralarında Atıcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı öne sürülen genç, onlarca kişinin bakışları arasında komaya girerek, yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, kimliği öğrenilemeyen gencin yüzüne ve başına su dökerek ayıltmaya çalıştılar.

Mahalle esnafı, "Gencecik çocuk, bunların anaları babaları yok mu?" diyerek, tepki gösterirken, aynı yerde bir hafta içerisinde dört gencin uyuşturucu komasına girdiğini anlattılar. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, baygın haldeki genci, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren gençle ilgili polis ekipleri de soruşturma başlattı.

Yakup Vardar

BURSA