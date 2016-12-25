Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Kemal Bengü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olan 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Komşuların fark ettiği yangına olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Soğutma işlemlerinin yapıldığı sırada cansız bir erkek bedenine rastlandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede yanarak can veren şahsın kimliği tespit edilemedi. Şahsın cenazesi cumhuriyet savcısının talimatıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Evin uzun zamandır boş olduğu, kapısının mühürlü olmasına rağmen kırılarak içeri girildiği tespit edildi. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

Yusuf Ali Arslan

