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Bursa’da Bylock kullanıcı 9 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 1’i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursada Bylock kullanıcı 9 kişi adliyeye sevk edildi

25 Ekim 2017 10:35

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları ve Bank Asya’da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 1’i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. 

Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: bursa, Bylock

 

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