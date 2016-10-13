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Bursa'da Bylock kullanıcısı 18 kişi gözaltında

Bursa merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, örgüt üyesi oldukları ve 'ByLock' uygulaması kullandıkları belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.

Bursada Bylock kullanıcısı 18 kişi gözaltında

13 Ekim 2016 19:07

Edinilen bilgiye göre, FETÖ Terör Örgütü'nün sözde "insan kaynakları sorumlusu olarak faaliyet göstererek devletin anayasal kurumlarına örgüt mensuplarını kriptolamak suretiyle sızdırarak yerleştiren ve hakkında yakalama kararı bulunan aranan Semih kod adlı Necati U. isimli şahıstan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde harekete geçen Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Bursa merkezli olmak üzere Erzurum, Bitlis ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonlarda FETÖ Terör Örgütü'nün okullarında, dershanelerinde, şirketlerinde, üniversitesinde ve diğer bazı birimlerinde terör örgütü adına "imam" ve "abi" gibi sıfatlar altında görev yaptıkları ve terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan illegal bylock programını kullandıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 18 zanlının ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. 


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