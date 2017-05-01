Bursa’da Çakal kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ’ın eteklerindeki İvazpaşa mahallesinde ikamet eden Cansu Aksoy isimli bayanın evinde meydana geldi. Evin kot farkı nedeniyle çukurda kalan balkonuna düşen çakal eşyaların arkasına girip saklandı. Bir süre sonra balkondan gelen sesler üzerine dışarıya çıkan genç kadın, Çakal'ı karşısında görünce paniğe kapılıp içeriye kaçtı. Bir gün geçmesine rağmen Çakal'ın balkonu terk etmemesi üzerine Cansu Aksoy, camdan balkona attığı yiyeceklerle 4 gün boyunca hayvanı besledi. Aksoy önce itfaiye ekiplerini arından sırasıyla belediye ve orman ekiplerini aradı. Gelen olmayınca son çare polisi arayıp haber veren Cansu Aksoy polis ekiplerinin yönlendirmesi üzerine NAK Nilüfer Arama Kurtarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen biri veteriner 7 kişilik NAK ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin ettikleri demir kafes ile birlikte eve girdi. 1 saatlik çalışmanın ardından hayvanın saklanabileceği yerler kapatıldı. Dolabın arkasına giren Çakal, NAK ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrasında demir kafese güçlükle sokulabildi. Veteriner hekimin kontrolünün ardından Çakal Uludağ Yolu Yiğitali mahallesinde ormanlık alanda yeniden doğaya bırakıldı.

Zafer Peker

