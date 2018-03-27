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Bursa'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Karacabey'de ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuş ölürken, araçların camları kırıldı.

Bursada ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

27 Mart 2018 18:18

Karacabey'de 16.30 sıraları başlayan sağanak yağmur yerini ceviz büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdiği öğrenildi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar araçlara binerek ceviz büyüklüğündeki doludan korunmaya çalıştı. Bazı araç sahipleri ise araçlarının üzerine örterek korumaya çabalarken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı araçların camları kırılırken tavanları da zarar gördü. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Tarlalarda ekili olan; buğday, arpa, yulaf gibi yem bitkilerinin yanı sıra, bezelye de şuanda ekili ürünler arasında. Bu ürünler Haziran, Temmuz ve Mayıs aylarında hasadı yapılacaktı. Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. İnşallah büyük bir zararla karşılaşmayız. Yaşanan dolu yağışı nedeniyle şuan itibariyle meyvelerde çiçek dökümüne etkili olduğunu gördük. Bu sezon meyve hasadında büyük sıkıntılar yaşanacağı görülüyor. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.  

Yasin Keskin - Alper Tüydeş
 

 

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