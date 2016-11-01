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Bursa’da CHP’liler Cumhuriyet gazetesi dağıttı

Bursa'da, CHP Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet gazetesine düzenlenen operasyona, gazetenin bugün çıkan nüshasını dağıtarak tepki gösterdi.


01 Kasım 2016 14:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, TCK'nın 220/6 maddesi uyarınca, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla aralarında Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. CHP Bursa İl Gençlik Kolları, 3 bin adet Cumhuriyet gazetesi dağıtarak buna tepki gösterdi.

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in de katıldığı eylemde, Heykel'de açıklama yapan grup, daha sonra vatandaşlara ücretsiz Cumhuriyet gazetesi dağıttı. Milletvekili Ceyhun İrgil, “Son yıllarda iktidan freni patlamış kamyon durumunda. Kendi gücü ve konumunu koruyabilmek için devamlı vites yükselten, baskı ve hukuksuzlukları artıran bir yönetim anlayışı var. Bu böyle gitmez. Buna toplum eninde sonunda dur diyecektir. Şu anda ülkede binlerce mağdur, binlerce hukuksuzlukla karşı karşıya kalan insan var. Bu baskıların tek bir sebebi var; iktidar artık korkuyor. Kaybetmekten korkuyor” dedi.

Burak Türker

Etiketler: bursa, CHP’liler Cumhuriyet gazetesi


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