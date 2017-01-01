Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katta kalan yaşları 18 ile 20 arasında değişin 3 üniversite öğrencisi gece yatarken elektrik sobasını açık unuttu. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Yangına uykuda yakalanan Emre S., Ecenur E. ve Enes B. dumandan zehirlendi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, gençleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, gençlerden Ecenur E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

Burak Türker

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