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Bursa’da çilek hasadına başlandı

Bursa’nın ilk çilek hasadı vaktinden 2 ay önce serada başladı. Serada yetiştirilen çileğin kilosu 5 liradan satılıyor.

Bursada çilek hasadına başlandı

20 Nisan 2018 12:03

Bursa’nın dağ ilçelerinde tarlalarla ekimi yapılan çileğin Orhaneli ilçesinde serada hasadı başladı. Tarlada haziran ayında toplanan çilek serada 2 ay önce toplanmaya başladı. Serada yetiştirilen çilekğin üretici Emin Aydemir tarafından kilosu 5 liradan satışı yapılıyor. Deliballılar köyünde kurduğu serada 2 ay evvel çilek yetiştirmeye başlayan Aydemir, tadı ve görüntüsüyle tarla çileğini aratmayan çileklerini isteyenlere ulaştırıyor. 

Çileklerinin yediveren çileği olduğunu ifade eden Emin Aydemir, "Kış hariç seramda çilekler meyve verir. Baharın gelmesiyle çileklerim ilk meyvesini vermeye başladı. Bizim buralarda tarlada çilekler haziran ayında hasat edilmeye başlanır, ben serada erken çilek hasat ediyorum" dedi.
(Burak Türker - Hasan Yalçın /İHA) 

Etiketler: bursa, çilek hasadı

 

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