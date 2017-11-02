Bursa’da darbe girişimi davasında 1 tahliye

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde hakkında ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 13'ü tutuklu toplam 16 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Akkuş ile Yılmaz G., Hakan K., Ali Ç., Kemal Ş., Hacı Hüseyin Ç., Ertuğrul Y., Murat Y., Ayhan Ş., Erkan D., Mustafa E., İbrahim Ç., Ali Y. ve Duran D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuldukları cezaevlerinden katıldı. Başbakanlık müdafi avukatı Rıfat Bakan, tüm şahit ve sanıkları dinlediği için mahkeme heyetine teşekkür ederek, “Dün şahit olarak dinlediğimiz Latif Oygür, o gece şerefli bir Türk askerinin nasıl davranması gerektiğini yaptıklarıyla gösterdi. Oygür, silahını alıp, eşiyle vedalaşıp hemen kışlasına geliyor ve kanunsuz emre itaat etmiyor. Darbeci komutanın emrine uymuyor. Sanıklar ise, ‘duymadık, bilmiyoruz, izindeydik, haberimiz yoktu darbeden' diyorlar. Salağa yatıyorlar, bizi de salak sanıyorlar ki bu sanıklar tahliye istiyorlar. Burada olması gereken Oygür gibi silahını alıp devletin ve milletin hizmetinde olmak. Biz kaç gündür bu senaryoyu izliyoruz. Burada whatsapp yazışmaları var. Saat 20.15'ten itibaren sanıklar darbe girişimiyle ilgili aralarında yazışıyorlar. Kimin olaya vakıf olduğunu bu yazışmalar gösteriyor. Darbe gecesinde kayıtlar silindi. Görüntülerin silinmiş olması başlı başına vahamettir. Bu konuda ayrı bir soruşturma açılması gerekiyor. Buradan suç duyurusunda da bulunuyorum. O görüntüler korunmalıydı” diye konuştu.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkemeye taleplerini ileten eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, aleyhteki beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Akkuş, "Bir sanığın ifadeleri çok vahimdir. Bizi cezaevinde tanıdığını söyledi. Ben bu arkadaşlarla 'Yürüyün, şurada iki tane koyun var, yakalayalım' desem, yakalayamayız. Mal varlığım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından Hacı Hüseyin Ç.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına ve sanıklar Hacı Hüseyin Ç. ve Kemal Ş. ile Yurdakul Akkuş'un mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk

