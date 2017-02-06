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Bursa'da DEAŞ operasyonlarında gözaltı sayısı 105 oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ'e yönelik 28 ilde eş zamanlı başlattığı operasyon kapsamında Bursa'da gözaltına alınan kişilerin sayısı 105'e yükseldi.

Bursada DEAŞ operasyonlarında gözaltı sayısı 105 oldu

06 Şubat 2017 07:54

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı akabinde DEAŞ terör örgütünün sansasyonel eylemler arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği ve özellikle yayın organlarında Türkiye’yi nerede ise en önemli eylem hedefi olarak belirlediğinin takip edilmekte olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun süredir sürdürülen planlı çalışmalar neticesinde; 5 Şubat 2017 günü ülke genelinde 28 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Bursa'da da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki günde gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 105'e yükseldi. Ekiplerin ilk gün Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 11 adreste gözaltına aldığı 46 kişiye 59 kişi daha ilave edildi.
51'i Suriyeli, 46 Türk, 1 Rus, 3 Azeri, 4 Türkmen şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. 


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