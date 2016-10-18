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Bursa'da definecilere suçüstü

Bursa’nın İnegöl İlçesi’ne bağlı İclaliye Mahallesinde izinsiz kazı yapmak isteyen 4 kişi İl Jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursada definecilere suçüstü

18 Ekim 2016 10:40

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kazı yapıldığını istihbaratı aldı. Olay Yeri İnceleme Timi, Suç Önleme ve Araştırma Timi ve İnegöl İlçe Jandarma Ekipleri operasyon düzenledi. İzinsiz define aradığı öne sürülen A.K. (57), A.E. (27), İ.S. (45) ve İ.K. (43) suçüstü yakalandı.

Olay yerinde kazı yapmak için kullanılan 1 adet hilti makinesi, 1 adet dedektör ve şarj aleti, 1 adet jeneratör, 1 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet ipten yapılma tahta merdiven ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerin ifadeleri alınıp serbest bırakıldıkları öğrenildi. 

Yakup Vardar


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