Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden vatandaşlar, Mobilya Sanayi ile Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'ne birbirine bağlayan köprünün altındaki Bedre deresi içerisinde hareketsiz yatan bir insan olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu 112’ye emniyete haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, su üzerinde yüz üstü yatar vaziyette bulunan şahsın öldüğünü belirledi. Dereye giren itfaiye ekipleri, şahsın cesedini çıkardı. Çıkarılan ceset Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmadığı için emniyet ekipleri kayıp başvurusunda bulunan ailelerle temasa geçti. Kayıp başvurusu yapılan ailelerden sonuç çıkmayınca araştırma derinleştirildi. Cesedin, dün geceden bu yana eve gelmeyen 23 yaşındaki Nihat T’ye ait olduğu yönündeki bulgular güçlenince, Nihat T’nin babası Enver T’ye haber verildi. Emniyet ekiplerince morga getirilen baba Enver T, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Oğlunun cansız bedenini gören baba gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerinde yapılan incelemede uyuşturucu madde malzemeleri bulundu. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Salih Bakıcı

