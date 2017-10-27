Bursa'da dev uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden yüklü miktarda uyuşturucu getireleceği istihbaratını aldı. Bir aracı durduran ekipler, A.A.'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 8 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen başka bir aracın da uyuşturucu getireceğini tespit etti. Aracı durduran ekipler, E.Ü., S.T., N.P. ve E.P.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 906 gram metamfetamin, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve yüklü miktarda para ele geçirdi. Uyuşturucuların maddi değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilirken, 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Ahmet Faruk Çabuk



