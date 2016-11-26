Gürsu’nun İğdir Mahallesinde kahvede düzenlenen panelde yurt dışından ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden konusunda uzman hocalar üreticilerle buluşup onları daha kaliteli, verimli armut hasadı ve pazarlanması için bilgiler verdi. Gürsu Belediyesi, Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Ziraat Odası, Uludağ Üniversitesi’nin katkılarıyla 3. Gürsu Armut Paneli ve Deveci Armudu Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında İğdir Mahallesinde üreticilerle buluşup onları bilgilendiren Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural, “Bugün burada Gürsu’nun ve Bursa’nın en önemli meyvesi olan armut üreticileriyle bir araya geldik. Yurt dışından gelen hocalarla birlikte burada düzenlenen seminerde üreticileri daha verimli üretim yapmasını sağlamak için onları bilgilendiriyoruz. Küçük üreticiler ürünlerini pazarlarken, pazarlık gücü olmuyor. Üreticiler öncelikle pazara yönelik üretim yapmalı. Tüm üreticiler örgütlenerek bir araya gelirlerse o zaman daha iyi bir ekonomik seviyeye ulaşırlar. Üreticiler ürünlerine işlerlerse daha yüksek fiyata pazarlayabilirler. Deveci armudu yöremize has bir armut çeşidi, coğrafi işaret alınması gerekiyor” dedi.

Gürsu Belediye Başkan Vekili Zafer Savaş, “Bizim bu etkinliği düzenlemekteki amacımız Gürsu’ya ekonomik katkı sağlayan deveci armudunu tanıtmak. Üreticinin ufkunu açmak. Biz belediye olarak tarıma gerekli olan desteği veriyoruz. Bu seminerle hocalarımızı üreticilerle buluşturup onları bilgilendiriyoruz” diye konuştu.