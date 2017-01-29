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Bursa'da direğe çarpan otomobilde can pazarı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ana yolda kontrolden çıkan bir otomobil elektrik direğine çarptı. 3 kişinin yaralandığı otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Ağır yaralı olan genç sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Bursada direğe çarpan otomobilde can pazarı

29 Ocak 2017 10:54

Kaza sabah 08:00 sıralarında Orhangazi’de Göl kavşağı yakınlarında Zeytinciler Çarşısı girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Abdullah Kahraman idaresindeki 16 Z plakalı bir otomobil Göl kavşağından Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, kavşağı geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Zeytinciler Çarşısı girişinde kaldırımı aşan otomobil elektrik direğine çarptı.

3 genç yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Kahraman ile birlikte araçta bulunan Erdem Fidan ve Osman Şimşek yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevkedildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Erdem Fidan ile Osman Şimşek araç içerisinden çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı.

Can pazarı yaşandı

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Abdullah Kahraman için ise zamanla yarış başladı. İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Abdüllah Kahraman’ı yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında kurtarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Musa Öztürk
 


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