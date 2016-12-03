Fuara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın sahip olduğu doğal zenginlikleriyle Türkiye’nin en fazla rağbet gören illeri arasında yer aldığını söyledi. Meraklılarınca çok iyi tanınan bu değerlerin çoğunun gündelik hayatın telaşesi içerisinde birçok Bursalı tarafından fark edilmediğini belirten Recep Altepe, “Bursa, küçük coğrafya içinde her mevsim farklı renklerle insanı kucaklayan, inanılmaz zenginlikler barındıran bir ildir” dedi.

Bu zenginliklere 4 mevsim kolayca ulaşılabileceğini ifade eden Başkan Altepe, bu imkanları Bursalılarla buluşturmak için Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri’ni düzenlediklerini ifade etti. Fuarla birlikte kırsal kalkınmaya ve doğa turizmine bir nebze olsun katkıda bulunmak istediklerini belirten Başkan Altepe, “’Sor, öğren, dene’ sloganıyla yola çıkan etkinlikte dağcılık, bisiklet, okçuluk, kano, yelken, izcilik, kayak-snowboard, yamaç paraşütü, atçılık, mağaracılık, tırmanış, motor sporları, oryantiring, dalış ve off-road gibi doğa sporları alanlarında faaliyet gösteren firmalar bir araya geliyor. Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri kapsamında ayrıca gösteriler ve uzman isimlerin iştirakiyle eğitimler düzenlenecek” diye konuştu.

Başkan Altepe, açılışın ardından İnegöl, Harmancık, Büyükorhan ve Orhangazi belediye başkanlarıyla birlikte fuar alanlarını ve stantları tek tek dolaşarak firma temsilcileriyle sohbet etti.