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Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Bursa'da doğalgaz patlaması sonucu 20 yaşındaki bir kız yaralandı.

Bursada doğalgaz patlaması: 1 yaralı

19 Ocak 2017 16:03
Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Güler Sokak'ta oturan Kamalı ailesinin fertleri sabah saatlerinde mutfaktaki ankastreyi yeniledi. Ancak bilinmeyen bir sebeple sızan doğalgaz öğle saatlerinde Cemile Kamalı, mutfak lambasını açınca patladı. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama evi harabeye çevirdi. Evin cam ve pencereleri yerinden sökülürken, etraftaki 2 otomobil ve karşı apartmandaki dairelerde hasar aldı.

Yaralanan Cemile Kamalı, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kamalı'nın ellerinde ve yüzünde yanıklar olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Baba Eşref Kamalı ise sabah servisin eve geldiğini, mutfağa ankastre taktırdıklarını belirterek, "Sanırım gaz sızmış. Bu sebeple patlama oldu" dedi. 

Bursagaz, itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Patlama esnasında dışarıda olan ve haberini alır almaz eve gelen anne ise gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı.  


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