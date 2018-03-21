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Bursa'da doğalgaz patlaması 3 yaralı

Bursa'da bir evde yaşanan doğalgaz patlaması neticesi 3 kişi yaralandı.

Bursada doğalgaz patlaması 3 yaralı

21 Mart 2018 09:15
Bursa'da doğalgaz patlaması 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta bulunan tek katlı bir evde sabah saat 08:30 sırasında doğalgaz patlaması yaşandı.


Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama sonrası ev harabeye dönerken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sabah okula gitmek için o sokaktan yürüyerek geçen 2 öğrenci olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevkedildiler.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Patlamanın yaşandığı evin çevresine güvenlik şeridi çekilirken polis olayla alakalı tahkikat başlattı.  

Etiketler: bursa, doğalgaz patlaması

 

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