Bursa'da fabrikada patlama: 5 ölü, 14 yaralı

Alınan bilgilere göre, organize sanayi bölgesindeki fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu göçük meydana geldi. Patlamada 5 işçi hayatını kaybetti, 14 işçi de yaralandı. Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi ve Şevket Yılmaz Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da tekstil fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, “Şu ana kadar 5 ölü, 14 yaralı var. An be an takip ediyoruz, incelemelerimizi başlattık. Şu anda herhangi bir risk yok. Çok şiddetli bir patlama, çevreye çok zarar verdi” dedi.