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Bursa'da fabrikada patlama: 5 ölü, 14 yaralı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama ve göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 14 işçi de yaralandı.

Bursada fabrikada patlama: 5 ölü, 14 yaralı
Bursa'da fabrikada patlama: 5 ölü, 15 yaralı - Foto Galeri

08 Kasım 2017 11:22
Bursa'da fabrikada patlama: 5 ölü, 15 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, organize sanayi bölgesindeki fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu göçük meydana geldi. Patlamada 5 işçi hayatını kaybetti, 14 işçi de yaralandı. Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi ve Şevket Yılmaz Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da tekstil fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, “Şu ana kadar 5 ölü, 14 yaralı var. An be an takip ediyoruz, incelemelerimizi başlattık. Şu anda herhangi bir risk yok. Çok şiddetli bir patlama, çevreye çok zarar verdi” dedi.
 

Etiketler: bursa, patlama

 

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