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Bursa'da facia böyle teğet geçti

Bursa’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu takla atan otomobil alt geçidin çıkış noktasına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ise yaralı olarak kurtuldu. Şehir merkezindeki dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar da mobese kameralarına yansıdı.

Bursada facia böyle teğet geçti

04 Ocak 2018 10:54
Bursa'da facia böyle teğet geçti - Tıkla İzle

Bursa İzmir karayolu Sırameşeler Mahallesi yakınlarında en sağ şeritte hızla giden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. Alt geçidin çıkış noktasına çarparak durabilen otomobil sürücüsü yaralandı. O esnada alt geçitten kimsenin caddeye çıkmaması muhtemel faciayı önledi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da şehrin muhtelif noktalarında dikkatsizlik ve kurallara uyulmaması sebebiyle yaşanan kazalar da mobese kameralarınca anbean kaydedildi.  

Etiketler: bursa, facia

 

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