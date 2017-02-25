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Bursa'da facia işte böyle geldi...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli adam hayatını kaybetti. O anlar da bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursada facia işte böyle geldi...

25 Şubat 2017 16:33
Bursa'da facia işte böyle geldi... - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinden İtfaiye istikametine seyir halinde olan 25 yaşındaki Şahin Üzeyir yönetimindeki 16 YF 828 plakalı özel otomobil, Kemalpaşa Mahallesi çevre yolu yanındaki tarlasına bisikleti ile geçmeye çalışan 77 yaşındaki Osman Elmas yönetimindeki bisiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil 100 metre sonra ancak durabildi.

Otomobilin çarpıp havaya fırlattığı Elmas olay yerinde hayatını kaybetti. 112 ekibi olay yerine gelip yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilinden inip çarptığı yaşlı adamın başına gelen genç sürücü gözyaşlarına boğuldu.

Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yaşanan feci kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Salih Bakıcı
 


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