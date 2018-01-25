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Bursa'da faciaya ramak kaldı

Bursa’da bir hafriyat kamyonu uçurumun kenarına yan yattı. Faciadan kıl payı kurtulan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Bursada faciaya ramak kaldı

25 Ocak 2018 16:27

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Karamürsel yolunda Fatih Kaya (38) idaresindeki 50 DN 3011 plakalı boş hafriyat kamyonu, seyir halindeyken yanından geçen bir otomobile yol vermek istedi. Bu sırada bariyer bulunmayan yolun kenarında tekerleğin kayması sonucu kamyon yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kamyonun içerisinden çıkarılan Fatih Kaya, benzer durumların yaşanmaması açısından bu gibi yolların kenarlarına bariyer yapılmasını istediklerini söyledi. 

Ali Karatekin
 

Etiketler: bursa, facia

 

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