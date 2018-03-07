Diğer
Kategoriler

Bursa'da feci kaza, 1 Ölü 1 Yaralı

Bursa Orhangazi-İznik karayolu Keramet altında meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ile soya yüklü bir TIR çarpıştı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücü hayatını kaybederken, tır sürücüsü yaralandı.

Bursada feci kaza, 1 Ölü 1 Yaralı

07 Mart 2018 06:58
Bursa'da feci kaza, 1 Ölü 1 Yaralı - Tıkla İzle

Orhangazi-İznik Karayolu Keramet altında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kaza gece saat 24.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi altında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi’deki bir silodan yüklediği soyayı Bolu’ya götürmek üzere yola çıkan Fatih Kebapcıoğlu (27) idaresindeki 37 PS 997 plakalı TIR, Keramet altında karşı yönden gelmekte olan Engin Tayyare (55) idaresindeki 16 VN 322 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

MİNİBÜS YOL KENARINA SAVRULDU
Kaza sonrasında hurdaya dönen minibüs yol kenarına savrulurken, kamyon ise kaza noktasından yaklaşık 30 metre ileride yoldan çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Engin Tayyare’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaralı durumdaki TIR sürücüsü Fatih Kebapcıoğlu’nu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada minibüs içinde sıkışarak can veren Engin Tayyare itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Orhangazi’ye bağlı Çakırlı mahallesinde oturduğu belirlenen evli ve 1 çocuk babası olduğu belirlenen Engin Tayyare’nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç