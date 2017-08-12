Bursa'da feci kaza: 2’si ağır 6 yaralı

Feci kaza Orhangazi-İznik yolunun Keramet Ilıca Kaplıcaları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’de mermercilik yapan Ali Kacır (65), oğlu Nazmi Kacır (38) ve torunu Ali Arda Kacır (11), 16 V 6704 plakalı kamyonet ile Boyalıca'da bir inşaata çalışmak üzere yola çıktı. Ali Kacır idaresindeki kamyonet, Ilıca Tesisleri kavşağında, karşı yönden gelen Çetin Arslanalp'in kullandığı (42) idaresindeki W-C 6000 Almanya plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Ali ve oğlu Nazmi Kacır ağır yaralanırken, 11 yaşındaki Ali Arda Kacır, cip sürücüsü Çetin Arslanalp ile aynı araçta bulunan Mustafa Mermertaş (37) ve Olcay Turna (33) yaralandı.

Kaza yeri savaş alanına dönerken, yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar yaptı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Ali ve oğlu Nazmi Kacır Orhangazi’deki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sebebiyle Orhangazi-İznik kara yolu trafiğe kapandı. Yolda her iki yönde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik Keramet Mahallesi içinden verilebildi. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı.

Musa Öztürk