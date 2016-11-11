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Bursa'da feci kaza: 3 ölü

Bursa’da haftalardır bitmeyen yol yapım çalışmasını fark etmeyen ve önündeki tankere çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursada feci kaza: 3 ölü

11 Kasım 2016 12:48

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa-İstanbul -Ankara çevre yolunda yol yapım çalışmalarının devam ettiği Mudanya - İzmir yolu çıkış istikametinde meydana geldi. İddiaya göre çalışma nedeniyle yolun daraldığını fark etmeyen Akgün Tozmaz (48) idaresindeki 55 AJ 800 plakalı özel otomobil önünde seyreden Ş.K idaresindeki 43 RL 669 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Akgün Tozmaz ile yanında bulunan Mürsel Tozmaz(58) ile Rıdvan Tozmaz(24) feci şekilde can verdi. 

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 3 kişinin otomobil içerisinde can verdikleri belirlendi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 3 kişinin cesetlerinin morga kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

 Abdullah Çibir
 


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