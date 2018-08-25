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Bursa'da feci olay!

Bursa’da yatalak annesini ziyaret gelen bir kişi çocuğunun balkondan düştüğünü görünce kendini 5. kattan aşağıya attı. Çocuk hastanede hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

Bursada feci olay!

25 Ağustos 2018 16:29
Bursa'da feci olay! - Tıkla İzle

Olay, Yıldırım’a bağlı Emirsultan Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nigar Karakaya (36), oğlu Abdulvahap Karakaya (3) ile birlikte yatalak annesini ziyarete geldi. Evde çocuk oyun oynadığı sırada biranda balkondan aşağıya düştü. Bunu gören anne sinir krizi geçirerek, kendisini 5. kattan aşağıya atarak aracın üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Anne Devlet, çocuk ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, annenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker 

 

 

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